Глава Туркменистана поздравил нового коллегу из Вьетнама

АШХАБАД, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.

В нем глава государства поздравил его с избранием на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам и пожелал крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту во имя прогресса и процветания страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"