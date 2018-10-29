Выражены соболезнования в связи с наводнением в Иордании

АШХАБАД, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II.

В нем туркменский лидер передал глубокие соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате разрушительного наводнения в стране и слова сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"