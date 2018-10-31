Ашхабадцы знакомятся с хорватской культурой

Ашхабадцы знакомятся с хорватской культурой31.10.2018 12:09
АШХАБАД, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 октября в Ашхабаде стартовали Дни культуры Республики Хорватия в Туркменистане.
Культурная акция началась с фотовыставки в Государственном музее изобразительных искусств нематериального культурного наследия (традиций и обычаев) Хорватии и будет также включать творческие встречи деятелей культуры и искусств двух стран, показы киноработ хорватских режиссеров и концерт пианистов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"