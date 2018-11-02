Глава государства поздравил туркменистанцев с юбилеем национальной валюты

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 25-летия со дня введения в обращение туркменского маната.

В обращении говорилось:

"Поздравляю вас с 25-летием со дня введения в обращение национальной денежной единицы – маната, ставшего символом экономических достижений Туркменистана.



Введение в обращение маната создало благоприятные условия для слаженного развития экономики и проведения единой государственной денежно-кредитной политики. Банковская система как важнейшая сфера национальной экономики превратилась в одну из активно развивающихся областей. В настоящее время ведутся работы, направленные на повышение надежности банковской системы, устойчивое развитие которой необходимо для обеспечения конкурентоспособности и динамичного развития экономики страны, ее успешной интеграции в глобальное экономическое пространство. В нашем государстве долгосрочная деятельность, направленная на обеспечение эффективности и надежности банковской деятельности, осуществляется на программной основе. В связи с этим основной задачей банковской системы является поддержание стабильного курса национального маната, расширение сферы и качества банковских услуг, в том числе международного уровня, широкое внедрение передового мирового опыта и инновационных технологий.



Продолжается работа по приведению законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность, в соответствие международным стандартам. Банки страны расширяют спектр и повышают качество оказываемых услуг. Ведется плодотворная работа по активизации использования безналичных расчетов и повышению финансовой грамотности населения. Благодаря проводимым в стране и за ее пределами семинарам и конференциям растет уровень квалификации банковских работников.



Для достижения Целей устойчивого развития мы уделяем особое внимание планомерному совершенствованию денежно-кредитной политики государства, финансовой поддержке производственных и экспортно-ориентированных отраслей экономики, активизации плодотворного сотрудничества с международными финансовыми структурами, укреплению законодательной базы банковской системы, широкому внедрению передовых технологий".

ИП "ТУРКМЕНинформ"