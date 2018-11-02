Делегация Туркменистана вернулась из Азербайджана

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация правительственных кругов Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым совершила визит в Азербайджан.

Поездка была предпринята с целью проведения встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, руководством ведомств транспорта, экономического развития, в ходе которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах транспорта, транзита и логистики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"