В Ашхабаде стартовало мировое первенство по тяжелой атлетике

АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября в Ашхабаде в Комплексе игровых видов спорта Олимпийского городка была проведена торжественная церемония открытия чемпионата мира по тяжелой атлетике.

Программа открытия включала театрализованные и спортивные представления, было зачитано приветствие Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова участникам чемпионата, а также состоялось выступление президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна.

В рамках мирового первенства в туркменской столице пройдут соревнования в 20 весовых категориях, в которых примут участие представители около ста государств из Африки, Европы, Азии, Америки и Океании. Завершится чемпионат 10 ноября.

ИП "ТУРКМЕНинформ"