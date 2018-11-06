Визит делегации Афганистана

АШХАБАД, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1-2 ноября Туркменистан посетила с рабочим визитом делегация правительственных и деловых кругов Исламской Республики Афганистан, прибывшая в Ашхабад во главе с исполняющим обязанности главы ведомства финансов Мохаммадом Хомайуном Каюми для участия в очередном заседании межправительственной туркмено-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

1 ноября делегация посетила МИД Туркменистана, а 2 ноября глава делегации был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики. Отдельное внимание было уделено вопросам реализации проектов строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий электропередачи в Афганистан и использования первой фазы "Международного азиатского железнодорожного транспортного коридора" Керки-Имамназар (Туркменистан) - Акина (Афганистан).

ИП "ТУРКМЕНинформ"