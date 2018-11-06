Правительство Туркменистана провело очередное заседание

АШХАБАД, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, посвященное текущим вопросам жизни страны.

В ходе встречи было рассмотрено текущее положение дел в сферах экономики и торговли, ТЭК, промышленности, внешней политики, образования, науки, спорта и культуры, сельского хозяйства, транспорта, строительства, ход подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Также было обсуждено предложение об открытии нового вуза в городе Туркменабате (Лебапский велаят) – Химико-технологического института Туркменистана на базе среднетехнического профессионального учебного заведения при Государственном концерне "Туркменхимия".

ИП "ТУРКМЕНинформ"