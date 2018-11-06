Делегация Туркменистана вернулась из Казахстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым совершила визит в Казахстан, где 2 ноября в Астане было проведено очередное заседание Совета глав правительств СНГ.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимодействия стран-членов СНГ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, принято решение о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ в 2019 году в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"