В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ЮНИСЕФ

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с Региональным директором ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии, специальным координатором мер, направленных на решение вопросов, связанных с проблемами беженцев и мигрантов в Европе Афшан Хан.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены практические аспекты реализации государственной программы по сотрудничеству между правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ на период 2016-2020 годы, реализации ЦУР и программы устойчивого развития до 2030 года, активизации двутсороннего взаимодействия в сферах защиты прав детей, матери и ребенка, образования, питания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"