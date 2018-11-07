Туркменский лидер провел видео-селекторное совещание

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное совещание с участием глав администраций велаятов и столицы.

Совещание было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в сельском хозяйстве и хода сбора хлопка, реализации в регионах принятых национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, вопросов развития сфер транспорта и связи, промышленности, обеспечения отопления жилых домов и соцучреждений в осенне-зимний период, подготовки проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Отдельное внимание было уделено вопросам по модернизации работы службы "Туркменховаёллары", повышения эффективности работы Гарлыкского горнорудного комплекса калийных удобрений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"