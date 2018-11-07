МИД Туркменистана посетила делегация Кубы

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Кубы во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Туркменистане (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Альфредо Ниэвасом Портуондо.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, здравоохранения, спорта, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"