Туркменский лидер провел встречу с представителем Турции

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифатом Хисарджыклыоглу.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы развития торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя странами, возможности реализаци новых совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"