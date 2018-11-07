Туркменский лидер провел встречу с представителем Турции

Туркменский лидер провел встречу с представителем Турции07.11.2018 12:11
АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифатом Хисарджыклыоглу.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы развития торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя странами, возможности реализаци новых совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"