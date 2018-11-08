Делегация Туркменистана вернулась из Южной Кореи

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана завершила двухдневный визит в Южную Корею, предпринятый с целью участия в прошедшем в Сеуле 11-м форуме сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея" на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ходе мероприятия представители 5 стран Центральной Азии и Южной Кореи обсудили пути развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, водного хозяйства, возможности реализации новых совместных проектов.

Кроме того, в рамках визита туркменская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями министерств и ведомств Южной Кореи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"