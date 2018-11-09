Туркменский лидер провел встречу с главой Международной федерации тяжелой атлетики

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с руководителем Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамашем Аяном, пребывающим в стране в рамках проходящего в Ашхабаде чемпионата мира по пауэрлифтингу.

Встреча была посвящена вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере спорта и популяризации здорового образа жизни.

ИП "ТУРКМЕНинформ"