Визит главы МИД Турции в Ашхабад

АШХАБАД, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом глава ведомства внешней политики Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

9 ноября он был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и посетил МИД Туркменистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития туркмено-турецкого диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, бизнеса и инвестиций, международного сотрудничества.

В рамках визита была подписана "Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Турция на период 2019-2020 годы", а также Мевлют Чавушоглу выступил с лекцией в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"