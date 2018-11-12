В Туркменистане отметили праздник хлопкоробов

АШХАБАД, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к хлопкоробам страны с поздравлениями по случаю Праздника урожая, знаменующего собой окончание ежегодного сбора урожая хлопка.

В поздравлении туркменского лидера говорилось:

"Проведение на государственном уровне Праздника урожая как большого торжества имеет глубинный смысл. Этот праздник - отражение гордости туркменского народа за успехи, достигнутые благодаря самоотверженному труду земледельцев. Праздник урожая – это почести, оказываемые государством сельчанам.

На туркменской земле выращиваются щедрые урожаи сельскохозяйственных культур. Укрепляется продовольственная безопасность страны. В настоящее время в результате проводимых в стране программных преобразований выращиваются полновесные урожаи пшеницы, овощебахчевой продукции, плодов и ягод. Хорошие результаты достигаются и в производстве хлопка-сырца.

В целях претворения в жизнь исторических решений первого заседания Халк Маслахаты по дальнейшему продвижению в сельском хозяйстве реформ, мы создали специальные земельные фонды, из которых выделяются участки для долгосрочного использования производителям сельскохозяйственной продукции.

Проводимые в сельском хозяйстве реформы, обеспечивая продовольственное изобилие, призваны способствовать рациональному использованию земельно-водных ресурсов, широкому привлечению в отрасли АПК частных товаропроизводителей, увеличению объемов производства туркменской сельскохозяйственной и другой продукции, пользующейся повышенным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Мы создаем самые благоприятные условия для эффективного труда земледельцев, систематически закупаем высокопроизводительную сельскохозяйственную технику и агрегаты. По льготным ценам обеспечиваем тружеников села минеральными удобрениями, высококачественным семенным материалом и химическими средствами защиты растений от вредителей. Оперативно производятся расчеты с земледельцами за сданную продукцию.

На такую заботу государства труженики села отвечают самоотверженным трудом, внося достойный вклад в развитие отрасли. Предоставление экономических преференций для сельхозпроизводителей, достойная оценка их труда свидетельствуют о том, как в нашей стране почитают тружеников села. Государство будет и впредь создавать все необходимые условия для земледельцев, чтобы они жили в счастье и благополучии".

Двумя днями ранее земледельцы Ахалского, Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов отчитались о выполнении плановых показателей по сбору урожая "белого золота" - свыше 1 миллиона 50 тысяч тонн сырца.

ИП "ТУРКМЕНинформ"