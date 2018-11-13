Новый посол Монголии прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Туркменистане (с резиденцией в Астане, Казахстан) Лувсан Баттулга, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, был принят председателем Меджлиса Гульшат Маммедовой и посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-монгольского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

С декабря 2013 года послом Монголии в Туркменистане являлся Бадамдорж Батхишиг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"