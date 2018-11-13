Глава Туркменистана провел видеоселекторное рабочее совещание

АШХАБАД, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видеоселекторное рабочее совещание с главами администраций велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей, представивших отчеты о текущем положении дел в регионах.

Также были заслушаны доклады о ходе реализации принятых национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, развитии сфер водного хозяйства, экологии, туризма, спорта, авиации и других, подготовке к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"