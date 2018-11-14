В Туркменистане аккредитован новый посол Туниса

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Тунис (с резиденцией в Москве, Россия) Мохамед Али Шихи, прибывший с визитом в страну для проведения церемонии вступления в должность.

13 ноября он посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта и международного сотрудничества.

В рамках визита посол также посетит ведомство внешней торговли, Международный конноспортивный комплекс, Государственный историко-культурный заповедник "Ниса".

Напомним, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 30 ноября 1992 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"