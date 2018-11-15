Визит главы МИД Узбекистана в Ашхабад

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыл с визитом глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов.

13 ноября он был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и провел встречу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались пути дальнейшего развития туркмено-узбекского взаимодействия в сферах международного сотрудничества, политики, экономики и торговли, транспорта и связи, культурно-гуманитарной области.

ИП "ТУРКМЕНинформ"