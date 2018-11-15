Главы Туркменистана и Узбекистана провели беседу по телефону

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы стороны обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"