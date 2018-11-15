Туркменский лидер провел встречу с главой АБР

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с пребывающим с визитом в Ашхабаде главой Азиатского банка развития Такехико Накао.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах ТЭК, транспорта и свзяи, экспорта энергоносителей, бизнеса, энергетики, очистки водыи других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"