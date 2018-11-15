Глава МИД Туркменистана отправился в Германию

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов отбыл во главе представительной делегации с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

Целью поездки является участие в конференции "Фокус на Восточную Европу - диалог с бизнесом", проведение ряда переговоров и встреч по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики, бизнеса, транспорта и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"