В Ашхабад прибыла новый посол Бразилии

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в Астане, Казахстан) Марсия Доннер Абреу, прибывшая в страну для вступления в должность.

14 ноября она вручила свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой и посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе проведенных встреч были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, спорта и туризма.

Ранее послом Бразилии в Тукменистане являлся Деметрио Буэно Карвальо (с января 2014 года).

ИП "ТУРКМЕНинформ"