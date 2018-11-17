В Ашхабаде обсуждают вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября в столице Туркменистана открылась 17-я министерская встреча программы "Региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии (CAREC)", в которой принимают участие делегации Азербайджана, Афганистана, Грузии, Германии, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Японии, ряда международных организаций и международных институтов, а также представители АБР, ВБ, ЕБРР, GIZ, МВФ, JICA.

Участников форума приветствовал глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Работу конференции открыли глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и Президент Азиатского банка развития Такехико Накао.

Форум продолжился дискуссией на тему "Новая интеграционная повестка ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) 2030 и реализация ЦАРЭС - 2030".

ИП "ТУРКМЕНинформ"