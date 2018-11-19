В Бишкеке обсуждены вопросы развития взаимодействия стран Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября в Бишкеке была проведена 8-я ежегодная встреча заместителей глав ведомств иностранных дел стран Центральной Азии, организованная Региональным центром ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов обеспечения региональной безопасности, поддержания мира и стабильности, противодействия угрозам современности, развития торговых и экономических связей, решения проблем экологии и охраны окружающей среды.

В нем приняли участие заместители министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, помощник Генерального секретаря по политическим вопросам Мирослав Енча, а также представители Миссии ООН по содействию Афганистану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"