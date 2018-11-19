Туркменский лидер заслушал отчеты вице-премьеров

АШХАБАД, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены актуальные вопросы жизни государства.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады вице-премьеров и ответственных руководителей о деятельности национального парламента и ведомства внешней политики, текущем положении дел в сферах ТЭК, промышленности, приватизации объектов госсобственности, транспорта и связи, текстильной индустрии, сельского хозяйства и АПК, культурно-гуманитарной сфере, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, проводимой работе по укреплению сотрудничества в различных сферах с зарубежными странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"