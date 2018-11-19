Глава Туркменистана провел кадровые перестановки

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания Кабинета Министров Туркменистана глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд новых назначений и кадровых перестановок в структуре руководящего аппарата страны.

Так, в связи с переходом на другую работу от должности министра сельского и водного хозяйства был освобожден Овезмырат Энермырадов, на его должность назначен прежний хяким Бахерденского этрапа Ахалского велаята Аннагелди Язмырадов. При этом временное исполнение обязанностей хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята было возложено на заместителя хякима Айдогды Нургелдиева.

За недостатки, допущенные в работе, был уволен хяким этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Солтанмырат Бабаджанов, на этот пост был переведен прежний заместитель хякима Дашогузского велаята Сердар Мередов.

Новым заместителем хякима Дашогузского велаята стал освобожденный от должности заместителя хякима Ахалского велаята Назармырат Назармырадов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"