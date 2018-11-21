Туркменский лидер провел рабочее совещание

АШХАБАД, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с рядом членов правительства и ответственных руководителей.

Повестка дня мероприятия включала обсуждение текущего положения дел в сферах ТЭК и энергетики, охраны окружающей среды, науки и образования, экономики и финансов, сельского хозяйства и АПК, практических аспектов реализации строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, строительства в Овадандепе еще одного завода по производству синтетического бензина и реализации второго этапа полимерного предприятия в Киянлы, подготовке к приближающемуся празднованию Нового года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"