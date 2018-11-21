В Ашхабаде открылся нефтегазовый форум

АШХАБАД, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября в столице Туркменистана открылась 23-я Международная выставка "Нефть и газ Туркменистана - 2018", посвященная достижениям сферы ТЭК страны.

К участию в форуме приглашены ученые и специалисты, представители правительственных структур, организаций, ведущих мировых топливно-энергетических компаний и отраслевых организаций страны. Участников приветствовал глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов.

Центральной темой выставки станет воплощение проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

ИП "ТУРКМЕНинформ"