В Ашхабаде открылся нефтегазовый форум

В Ашхабаде открылся нефтегазовый форум21.11.2018 11:12
АШХАБАД, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября в столице Туркменистана открылась 23-я Международная выставка "Нефть и газ Туркменистана - 2018", посвященная достижениям сферы ТЭК страны.
К участию в форуме приглашены ученые и специалисты, представители правительственных структур, организаций, ведущих мировых топливно-энергетических компаний и отраслевых организаций страны. Участников приветствовал глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов.
Центральной темой выставки станет воплощение проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).
ИП "ТУРКМЕНинформ"