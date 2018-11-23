Делегация Туркменистана отправилась в Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября делегация Туркменистана во главе с вице-спикером национального парламента Касымгулы Бабаевым отправилась с визитом в Исламскую Республику Афганистан.

Целью поездки является участие в церемонии закладки фундамента мечети на 500 мест в поселке Акина этрапа Андхой провинции Фарьяб, которая будет построена на средства Туркменистана, и начала прокладки железнодорожной ветки протяженностью 10 км в целях развития сектора железнодорожной станции Акина.

ИП "ТУРКМЕНинформ"