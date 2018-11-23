Визит представителя ОБСЕ в Ашхабад

АШХАБАД, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с рабочим визитом делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с Верховным комиссаром по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

В рамках пребывания в туркменской столице делегация была принята Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе встреч и переговоров обсуждались вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере защиты прав человека и межэтнических отношений, как в Туркменистане, так и в регионе Центральной Азии в целом, сотрудничества в политической, экономической, экологической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"