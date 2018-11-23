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В Ашхабаде прошли туркмено-азербайджанские переговоры в верхах
23.11.2018 11:21

АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в Ашхабаде были проведены переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и прибывшим накануне с визитом в страну Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе переговоров стороны обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран ключевые вопросы развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, противостояния угрозам современности, сельского хозяйства, строительства, промышленности, транспорта и связи, ТЭК и энергетики, бизнеса, ковроделия, сотрудничества на Каспии.

По итогам встречи главы двух государств подписали пакет двусторонних документов, в том числе:

  • Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики;
  • Соглашение между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Закрытым Акционерным Обществом "Азербайджанские железные дороги" по вопросам транспорта и транзита;
  • Соглашение между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой;
  • Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом АДА Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики;
  • Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом гуманитарных наук и развития и Университетом АДА Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики;
  • Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики по упрощению визового режима для участников международных перевозок по территории Туркменистана и Азербайджанской Республики;
  • Соглашение между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и Закрытым Акционерным Обществом "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" о развитии морского торгового судоходства;
  • Соглашение между Туркменбашинским международным морским портом и закрытым акционерным обществом "Бакинский международный морской торговый порт" об автоматизированном обмене информацией;
  • Соглашение между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и закрытым акционерным обществом "Бакинский международный морской торговый порт" об увеличении объёмов перевалки грузов между Туркменбашинским международным морским портом и Бакинским международным морским торговым портом;
  • Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о развитии международных перевозок морским транспортом, проходящих через порты двух стран;
  • Соглашение между Министерством автомобильного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики о развитии международных автомобильных перевозок;
  • Программу сотрудничества в области транспорта между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики на 2019-2022 годы;
  • Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области промышленности;
  • Программу торгово-экономического сотрудничества между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики на 2019-2021 годы;
  • Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве;
  • Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;
  • Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество;
  • Соглашение о сотрудничестве между Академией наук Туркменистана и Национальной Академией наук Азербайджанской Республики;
  • Программу сотрудничества между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики в области науки, образования, культуры и искусства на 2019-2021 годы;
  • Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о создании туркмено-азербайджанской Совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики.

После официального обеда в его честь, глава Азербайджана завершил визит в Туркменистан и отбыл на родину.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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