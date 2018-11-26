Делегация Туркменистана вернулась из Бельгии

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила визит в Бельгию, который был предпринят с целью участия в работе прошедшей 23 ноября в Брюсселе приняла участие в работе 14-й министерской встрече "Европейский Союз - Центральная Азия" на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.



Встреча была организована с целью обсуждения широкого спектра вопросов по дальнейшему развитию взаимодействия между ЕС и странами Центральной Азией, региональной интеграции, Стратегии ЕС для Центральной Азии, а также борьбы с общими угрозами и вызовами безопасности, как в региональном, так и в международном масштабе.

По итогам встречи было принято Совместное коммюнике, в котором стороны достигли соглашения о проведении очередной министерской встречи "ЕС - Центральная Азия" в 2019 году в Кыргызстане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"