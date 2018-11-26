Проведено очередное заседание Кабинета Министров Туркменистана

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение хода реализации внешнеполитического курса страны, деятельности национального парламента, текущего положения дел в сферах промышленности, ТЭК, текстильной индустрии, инвестиций, энергетики, торговли и экономики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспорта и связи, туризма и сервиса, культуры, образования, науки, здравоохранения и спорта, хода строительства объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"