Туркменские шахматисты вернулись из Ташкента

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Юные шахматисты Туркменистана вернулись из Узбекистана, где приняли участие в прошедшем 16-23 ноября в Ташкенте чемпионате Западной Азии по шахматам среди юниоров, в котором принимали участие около 300 молодых шахматистов из 11 стран, выступавших в возрастных категориях до 6,8,10,12,14,16,18 и 20 лет.

Туркменская сборная завоевала 5 медалей: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые. Из них 3 медали завоевал Азат Нурмамедов, выступавший в возрастной категории до 16 лет, который стал обладателем золотой медали в классическом виде, серебряной – в рапиде, бронзовой – в блице.

Еще 2 "бронзы" принесли команде студентка 3 курса Национального института спорта и туризма Джемал Овездурдыева, выступавшая в старшей возрастной категории до 20 лет, а также школьница из Марыйского велаята Аннагозель Меканова в блице в категории до 16 лет.

ИП "ТУРКМЕНинформ"