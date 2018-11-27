Туркменский лидер провел видео-селекторное совещание

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное совещание с рядом членов правительства и ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения хода реализации внешнеполитического курса страны, подготовки к приближающемуся празднованию Нового года, запланированным мероприятиям и праздничным датам, текущего положения дел в сферах сельского хозяйства и АПК, ТЭК, транспорта и связи, энергетики, здравоохранения и медицины, науки и образования.

Кроме того, были подробно обсуждены итоги участия туркменской делегации в очередной встрече "Европейский Союз – Центральная Азия" на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран региона.

ИП "ТУРКМЕНинформ"