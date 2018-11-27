МИД Туркменистана посетил посол Армении

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября ведомство иностранных дел Туркменистана посетил отбывающий из страны в связи с завершением срока своей дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении Владимир Бадалян.

Встреча была посвящена обсуждению достижений в развитии межгосударственного сотрудничества за годы пребывания посла в должности и перспектив дальнейшего развития диалога между двумя странами по всему спектру направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"