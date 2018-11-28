МИД Туркменистана посетил глава МСАТ

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ашхабад для участия в международной конференции министров транспорта государств-участников Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве (Лазурит) Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области подготовки кадров, а также вопросы проведения второй Глобальной конференции по устойчивому транспорту.

ИП "ТУРКМЕНинформ"