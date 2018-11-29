Новый посол Латвии прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Латвии (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Михаил Попковс посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе встреч были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, бизнеса, транспорта и связи, ИКТ, здравоохранения, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"