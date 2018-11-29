В Авазе состоялась международная конференция Лазурит

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября в Национальной туристической зоне "Аваза" была проведена Международная конференция министров транспорта государств-участников Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве (Лапис Лазули), посвященная обсуждению роли межгосударственного сотрудничества в развитии международного транспортного коридора Лапис-Лазули и значения логистических компаний в развитии транспортных коридоров.

Работа конференции открылась выступлениями глав делегаций Тууркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Афганистана и Грузии и продолжилась в форме пленарных заседаний.

По итогам встречи главы делегаций приняли Итоговую декларацию Международной конференции министров транспорта государств-участников Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве (Лапис Лазули), после чего для них была организована экскурсия по обновленному морскому порту Туркменбаши.

ИП "ТУРКМЕНинформ"