Туркменский лидер провел встречу с главой "Газпрома"29.11.2018 12:14
АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" (Россия) Алексеем Миллером.
Встреча была организована с целью обсуждения вопросов развития туркмено-российского сотрудничества в нефтегазовой сфере, возможностей реализации новых совместных проектов, вопросов возобновления "Газпромом" закупок туркменского газа.
ИП "ТУРКМЕНинформ"