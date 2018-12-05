Туркменистан и Египет обсудили актуальные вопросы сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября в Каире было проведено 2-е заседание совместной межправительственной туркмено-египетской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в формате двусторонних встреч и бизнес-форума между руководителями профильных ведомств Туркменистана и Египта.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития партнерства в сферах торговли и экономики, бизнеса и инвестиций, и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"