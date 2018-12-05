Новый посол Панамы приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан прибыл для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Панама (с резиденцией в Москве, Россия) Мигель Лекаро Барсенас.

29 ноября он посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных встреч и переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, морских перевозок, туризма, углубления взаимодействия по линии МИД и парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"