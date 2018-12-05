МИД Туркменистана посетил глава регионального представительства ЕБРР

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана была проведена встреча с прибывшим с рабочим визитом в страну региональным директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии (ЕБРР) Нилом Маккейном.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Туркменистана и ЕБРР, возможности реализации новых совместных проектов в рамках стратегии банка по Туркменистану на период 2019-2024 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"