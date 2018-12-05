Обсуждены вопросы председательства Туркменистана в Исполкоме СНГ в 2019 году

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября МИД Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ашхабад первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) Виктор Гуминский.

В ходе переговоров были обсуждены вопросам развития сотрудничества Туркменистана со странами СНГ, а также практические аспекты подготовки к предстоящему председательству Туркменистана в Исполнительном комитете СНГ в 2019 году, а также организации заседания Совета глав правительств СНГ, запланированного на май следующего года в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"