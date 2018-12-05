Туркменистанцы ознакомились с культурой Казахстана

Туркменистанцы ознакомились с культурой Казахстана02.12.2018 11:48
АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября в Ашхабаде завершились Дни культуры Казахстана, стартовавшие 29 ноября.
Культурная акция была организована ведомствами культуры двух стран с целью углубления культурных и гуманитарных связей и включала в себя выставки декоративно-прикладного искусства, музейных ценностей и работ фотографов из Казахстана, которые были организованы в Музее изобразительных искусств Туркменистана.
Завершились Дни казахской культуры совместным концертом мастеров искусств в киноконцертном центре "Ватан".
ИП "ТУРКМЕНинформ"