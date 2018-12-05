Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего

АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему с выражением соболезнований по случаю кончины 41-го Президента США Джорджа Герберта Уокера Буша, ушедшего из жизни в возрасте 94 лет.

В своиз посланиях туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким покойного, а также дружественному американскому народу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"