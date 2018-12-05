Рассмотрены актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное рабочее совещание с участием глав администраций регионов, рядом членов правительства и ответственных руководителей.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады о текущем положении дел в сельском хозяйстве и уходе за посевами озимых, предпринимаемых мерах по развитию фермерства, животноводства, коневодства и увеличению поголовья ахалтекинской породы, подготовке специалистов для данной сферы, стимулированию внутренней и внешней торговли страны, внедрению в производство международных стандартов качества, модернизации сферы банков и финансов, а также отчеты о ходе благоустройства Ашхабада.

ИП "ТУРКМЕНинформ"